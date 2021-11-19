ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:58

На станции "Проспект Славы" заработали траволаторы

фото ЗакС политика На станции "Проспект Славы" заработали траволаторы

Подвергшиеся ремонту на станции петербургского метро "Проспект Славы" траволаторы запустили после проведённых работ, отчитались в пресс-службе комитета по транспорту.

Саму станцию, напомним, ввели в строй чуть более года назад.

Специалисты завершили монтаж балюстрады и восстановили работоспособность пассажирских конвейеров.

Пока что для пассажиров доступны два траволатора, ещё один должен быть запущен в ближайшее время. Всего на "Проспекте Славы" установлено 8 средств перемещения граждан.

Ремонт траволаторов на "Проспекте Славы", "Дунайской" и "Беговой" ведут рабочие СПб ГУП "Петербургский метрополитен".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама