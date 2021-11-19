На станции "Проспект Славы" заработали траволаторы

Подвергшиеся ремонту на станции петербургского метро "Проспект Славы" траволаторы запустили после проведённых работ, отчитались в пресс-службе комитета по транспорту.

Саму станцию, напомним, ввели в строй чуть более года назад.

Специалисты завершили монтаж балюстрады и восстановили работоспособность пассажирских конвейеров.

Пока что для пассажиров доступны два траволатора, ещё один должен быть запущен в ближайшее время. Всего на "Проспекте Славы" установлено 8 средств перемещения граждан.

Ремонт траволаторов на "Проспекте Славы", "Дунайской" и "Беговой" ведут рабочие СПб ГУП "Петербургский метрополитен".