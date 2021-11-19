Компания AstraZeneca хочет зарегистрировать свою COVID-вакцину в РФ

Фармацевтическая компания AstraZeneca намерена подать заявление в Минздрав РФ на регистрацию своей антиковидной вакцины, уведомляет ТАСС.

Не так давно руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на площадке Bell Club.Live, рассказал, что иностранным производителям COVID-вакцин для регистрации своих препаратов в стране превентивно следует подать заявку в Минздрав, и пока что это готова сделать только AstraZeneca.

17 сентября первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков поделился новостью, что компания "Р-Фарма" приступила к производству вакцины от коронавируса AstraZeneca для экспорта. При этом в начале октября гендиректор "Р-Фарма" Василий Игнатьев уточнял, что компания пока не планирует поставлять вакцину AstraZeneca на российский рынок.