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Новости 12:55

Компания AstraZeneca хочет зарегистрировать свою COVID-вакцину в РФ

фото ЗакС политика Компания AstraZeneca хочет зарегистрировать свою COVID-вакцину в РФ

Фармацевтическая компания AstraZeneca намерена подать заявление в Минздрав РФ на регистрацию своей антиковидной вакцины, уведомляет ТАСС.

Не так давно руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на площадке Bell Club.Live, рассказал, что иностранным производителям COVID-вакцин для регистрации своих препаратов в стране превентивно следует подать заявку в Минздрав, и пока что это готова сделать только AstraZeneca.

17 сентября первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков поделился новостью, что компания "Р-Фарма" приступила к производству вакцины от коронавируса AstraZeneca для экспорта. При этом в начале октября гендиректор "Р-Фарма" Василий Игнатьев уточнял, что компания пока не планирует поставлять вакцину AstraZeneca на российский рынок.


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