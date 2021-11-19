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Новости 13:31

Петербургские музеи сообщают о резком спаде посещаемости после введения QR-кодов

фото ЗакС политика Петербургские музеи сообщают о резком спаде посещаемости после введения QR-кодов

Петербургские музеи жалуются на спад посещаемости на фоне введения QR-кодов для посещения, информирует 78.ru.

К примеру, в Ботаническом саду Петра Великого заявили, что количество посетителей в ноябре этого года упало в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выставочный зал "Манеж" сообщил о падении посещаемости на 30%.

В пресс-службе Кунсткамеры известили, что в текущем ноябре посещаемость упала на четверть: если в начале октября изучить содержимое музея пришли не менее 22 тысяч человек, то за аналогичный период ноября лишь 16 тысяч. 

Напомним, с начала ноября без QR-кода в Петербурге перестали пускать в музеи и театры, а с середины месяца — в бассейны, фитнес-центры и на церемонии регистрации брака.


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