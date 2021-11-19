Смольный намерен организовать прогулочные площадки на крышах торговых центров

Комитет по развитию туризма Петербурга вел переговоры с владельцами торговых центров о возможности обустройства прогулочных площадок на крышах их объектов. Об этом 19 ноября сообщила заместитель председателя комитета Нана Гвичия на заседании комитета по законодательству Заксобрания.

Вопрос о легализации подобных прогулок поднял единоросс Денис Четырбок и раньше выступавший с подобными инициативами. Он рассказал, что в телепрограмме "Орел и решка" певица Клава Кока показывала единственную крышу Петербурга, на которой разрешено находиться всем желающим.

- Но за кадром осталось, что все остальные экскурсии, которые проводятся, они нелегальные и зачастую представляют угрозу для жизни и здоровья тех, кто туда направляется, - заметил депутат. - При этом теневой рынок этой всей индустрии достаточно серьезный. Об этом может свидетельствовать даже обилие рекламы на асфальте.

Гвичия отметила, что для согласования такой площадки необходимо получить разрешение всех жильцов дома. К тому же обеспечить безопасность участников прогулок по крышам жилых домов и зданий госучреждений будет проблематично, решили в комитете по развитию туризма.

- Поэтому мы рассмотрели предложение и обсудили этот вопрос с владельцами торговых центров, у которых есть очень хорошая возможность размещения площадок на крышах, - рассказала Гвичия.

По ее словам, в качестве пилотного проекта рассматривается торговый центр "Стокманн". В комитете ожидают, что к началу летнего сезона там появится вторая в Петербурге легальная площадка для прогулок.