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Новости 14:10

На баланс Петербурга поступит 250 тысяч доз "Спутника Лайт"

фото ЗакС политика На баланс Петербурга поступит 250 тысяч доз "Спутника Лайт"

Поставка очередной партии антиковидной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 250 тысяч доз ожидается 19 ноября: препарат поступит на баланс фармацевтической базы Петербурга, сообщил руководитель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Вакцина уже находится на стадии отгрузки, уточнил чиновник.

"Буквально сегодня отгружается партия "Спутника Лайт". Будет поставлено около 250 тысяч доз", — цитирует заявление Лисовца "Деловой Петербург".

По информации на 15 ноября, в городе на Неве оставалось всего  42 тысячи доз препарата, в Смольном ожидали поставку до 20 числа текущего месяца.


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