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Новости 14:47

Замглавы московского управления МЧС задержан по коррупционному делу

фото ЗакС политика Замглавы московского управления МЧС задержан по коррупционному делу

Столичные правоохранители задержали первого замначальника Главного управления МЧС по Москве Андрея Мищенко: его заподозрили в получении взяток (ст. 290 УК РФ), информирует ТАСС.

ТАСС пишет, что Мищенко якобы незаконно обогащался, выдавая паспорта антитеррористической безопасности.

Параллельно силовики задержали начальника отдела антикризисного управления МЧС Виктора Самарина, делится РИА "Новости".

Как полагают следователи, оба высокопоставленных чиновника МЧС могли оказывать неким коммерческим структурам содействие в получении паспортов безопасности. Мищенко оценивал свою помощь в 70 тысяч рублей, Самарин — в 50 тысяч рублей.

С обоими мужчинами работает ФСБ, утверждает телеграм-канал "112". По информации издания, следователи устанавливают количество эпизодов в деле и список организаций, купивших обозначенные паспорта у подозреваемых.

РИА "Новости" добавляет, что Мищенко и Самарин находятся под подпиской о невыезде. 

Мищенко получил пост первого заместителя начальника ГУ МЧС по Москве в 2020 году. 


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