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ЗакС планирует разрешить себе образовывать новые комиссии и добавить полномочий спикеру

фото ЗакС политика ЗакС планирует разрешить себе образовывать новые комиссии и добавить полномочий спикеру

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит поправку в Устав города, которой будет прописано, что в городском парламенте должно быть не менее семи постоянных комиссий. Согласно действующей редакции документа, их может быть не более семи. 

В пятницу, 19 ноября, инициативу предварительно одобрил комитет по законодательству ЗакСа. Его председатель Всеволод Беликов ("Единая Россия") заявил, что поправка дает депутатам новые возможности для формирования структуры Заксобрания. 

Кроме того, в основном законе города хотят уточнить полномочия председателя Заксобрания. В частности, прописать, что он может передавать право распоряжение средствами городского парламента своим заместителям, а также утверждать смету расходов. Сейчас, согласно Уставу, смету утверждает весь ЗакС. Изменение направлено на приведение городского законодательства в соответствие с федеральным, отметил Беликов. 

- Семь лет Законодательное собрание не утверждает смету, исходя из существующей нормы Бюджетного кодекса, - заметил председатель комитета.

Еще одной поправкой предлагается прописать в Уставе, что председатель ЗакСа осуществляет полномочия нанимателя сотрудников Мариинского дворца. 

Против инициативы проголосовала только представительница "Новых людей" Ольга Герасина. Она заявила, что поддерживают поправку, связанную с парламентскими комиссиями, но остальные считает некорректными. Депутат, ранее бывшая судьей Уставного суда, призвала коллег серьезно относиться к внесению изменений в Устав.


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