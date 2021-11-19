Особняк Тахтарева в Выборгском районе признали региональным памятником

В историческом петербургском районе Лесной чиновники из КГИОП удостоили статуса объекта культурного наследия двухэтажное здание особняка Тахтарева (Институтский проспект, 18). На участке, существовавшем с начала XVIII века и относившемся к сельскохозяйственному предприятию, его построили в первой декаде XX века для генерала-лейтенанта Михаила Тахтарева и его семьи.

После Великой Отечественной войны маленький дом, смотрящий на Серебряный пруд, расселили и отдали в пользование Центрального научно-исследовательского института лесного хозяйства (ЦНИИЛХ). Сегодня о бывшем особняке пишут, что оно используется под административные цели.

КГИОП считает, что объект неплохо сохранился даже с учетом проводившихся перепланировок и капитального ремонта. Специалисты особо выделяют кованые перила лестницы и ограждение одного из крылец.

фото: kgiop.gov.spb.ru