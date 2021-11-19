Полицию заинтересовали тинейджеры, фотографировавшиеся у Спаса на Крови с приспущенными штанами

В Петербурге разыскивают двух молодых людей, которые летом позировали на камеру на фоне Спаса на Крови, демонстрируя интимные части тела. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление полиции.

Издание "Mash на Мойке" уточняет, что поначалу фотосессия широко разошлась по социальным сетям, а впоследствии ее герои удалили снимки со своих страниц. Тем не менее, это не спасло подростков от внимания силовиков, мониторивших интернет.

Отметим, что в октябре началось уголовное преследование 31-летней Ирины Волковой, которая в прошлом году сфотографировалась в откровенной одежде на фоне Исаакиевского собора. Меру пресечения ей избирать не стали, но дело продолжают расследовать.