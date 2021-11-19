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Новости 17:13

В Волгограде антиваксеры штурмовали управление Роспотребнадзора

фото ЗакС политика В Волгограде антиваксеры штурмовали управление Роспотребнадзора

Волгоградцы, вышедшие 19 ноября на акцию протеста против введения QR-кодов, решили проверить чиновников из регионального управления Роспотребнадзора на соблюдение ими противоэпидемических правил. Для этого они ворвались в административное здание. Событие осветило местное издание V1.ru.

Отмечается, что визитеры фактически парализовали работу ведомства, но успели скрыться до приезда Росгвардии, которую госслужащие вызвали нажатием тревожной кнопки. Чиновники, находившиеся на месте событий, отказались от комментариев журналистам.

Напомним, что правительственный законопроект, вводящий обязательные QR-коды для посещения большинства публичных мест с февраля, вызывает неоднозначные оценки в обществе и даже в Госдуме. Например, эсеры и коммунисты пообещали голосовать против инициативы после того, как ее рассмотрят в регионах.


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