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Новости 17:38

В 2021 году в Петербурге на треть выросло число преступлений, совершенных приезжими

фото ЗакС политика В 2021 году в Петербурге на треть выросло число преступлений, совершенных приезжими

Доля преступлений, совершенных на территории Петербурга иностранными гражданами, с января по октябрь превысило прошлогодний показатель больше чем на одну треть (36%). Как сообщает "Интерфакс", речь идет о 3 039 преступлениях, тогда как год назад их было 2 237. В ответе регионального главка МВД, данном агентству, также уточняется, что из этих 3 039 "зарубежных" инцидентов к 2 479 причастны граждане стран-членов СНГ.

К наиболее распространенным незаконным деяниям, на которых ловят гостей города из-за рубежа, относят торговлю наркотиками, подделку документов, отъем имущества.

Вместе с тем, наблюдается и рост криминала в отношении самих приезжих: если за первые десять месяцев 2020 года таких случаев зафиксировали 870, то годом спустя их стало уже 953.


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