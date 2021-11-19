В Петербурге к уборке снега привлекут добровольцев: платить обещают до тысячи рублей в день

Петербургские чиновники на очередном совещании, посвященном предстоящей зимней уборке города, рассмотрели новый способ улучшить ее качество и масштаб. Идея состоит в том, чтобы привлекать активных желающих к сдельным оплачиваемым работам.

Эксперимент, который вице-губернатор Анатолий Повелий назвал "дворник-шерингом", уже приняли на вооружение в Калининском районе. По оценке Повелия, за день на уборке снега одному горожанину-добровольцу можно будет заработать до тысячи рублей, которую он сможет получить по завершении своего трудодня.

"В условиях дефицита трудовых ресурсов важно находить дополнительные резервы для эффективной работы коммунальных служб города, благоустройства территории, формирования безопасной, комфортной среды", - цитирует Повелия пресс-служба жилищного комитета.

Коммунальные службы Калининского района ориентируются примерно на сотню оплачиваемых помощников-непрофессионалов, готовых выйти в трудную погоду и справиться с завалами. Глава жилищного комитета Олег Зотов в случае, если ноу-хау даст хороший результат, намерен распространить "дворник-шеринг" и на другие районы.