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В Петербурге завершилась неделя доноров: кровь сдали более полусотни чиновников

фото ЗакС политика В Петербурге завершилась неделя доноров: кровь сдали более полусотни чиновников

В ходе четырехдневного мероприятия XVII "Городской молодежный день донора", завершившегося в Петербурге, удалось собрать 237 литров крови, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Фонда доноров" Анастасию Петухову. К участию в акции активно агитировали в студенческой среде.

"Эта кровь поможет (по формуле один донор помогает трем пациентам) 1 581 пациенту. Мы сравниваем с апрельской акцией, так как молодежный день донора проходит два раза в год, и в апреле у нас было 400 доноров, мы рады, что в ноябре больше людей получилось мотивировать сдавать кровь", - подвела итоги она.

Примечательно, что из 585 доноров 58 оказались чиновниками. Петухова также отметила, что в ходе мероприятия в регистр доноров костного мозга успело вступить девять новых человек. 

С 2013 года "Городской молодежный день донора" регулярно проходит два раза в год.


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