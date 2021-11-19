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Новости 18:45

Роспотребнадзор исследовал водопроводную воду в Петербурге: 97,9% проб соответствуют нормам

фото ЗакС политика Роспотребнадзор исследовал водопроводную воду в Петербурге: 97,9% проб соответствуют нормам

Петербургское управление Роспотребнадзора провело анализ качества водопроводной воды, которой пользовались петербуржцы в течение октября. Воду исследовали как перед ее подачей в распределительную сеть (48 проб), так и уже внутри сети (161 проба).

Как сообщает пресс-служба ведомства, во всех случаях вода, вышедшая из станций "Водоканала" перед подачей в распределительную сеть, отвечала гигиеническим нормативам. Что касается воды внутри сети, то "на уровне" оказались  97,9% проб.

В свою очередь, анализ 1800 проб воздуха, взятых в 73 мониторинговых точках, не выявил отклонений от существующих нормативов.


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