Проект "ОВД-Инфо"* узнал, за что его причислили к иноагентам

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем Telegram-канале поделился с читателями судебными документами, в которых представлены основания для включения его в реестр иноагентов нынешней осенью.

В мотивировочной части решения Замоскворецкого суда столицы указывается, что интернет-издание получало денежные переводы от другого иноагента — правозащитного центра "Мемориал"**. За этим обстоятельством следует краткое описание деятельности "ОВД-Инфо"*.

Суд, в частности, делает акцент на "инструкциях, как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности", а также останавливается на одном из митингов в поддержку Алексея Навального: в материалах сайта "содержится оценка действиям властей в связи с акциями 23 января "как наиболее масштабное и грубое нарушение права на свободу за всю новейшую историю России"".

*Минюст внес проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

**Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов