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Новости 19:39

В петербургских пунктах вакцинации начали выдавать QR-коды без регистрации на госуслугах

фото ЗакС политика В петербургских пунктах вакцинации начали выдавать QR-коды без регистрации на госуслугах

Петербургские чиновники, как и анонсировалось в октябре, запустили механизм присвоения привитым от коронавируса гражданам QR-кодов без привязки к их регистрации на сайте госуслуг. Об этом объявил "цифровой" вице-губернатор Станислав Казарин, отметив, что прежде всего нововведение ориентировано на людей, которые либо не могут зарегистрироваться на госуслугах, либо лишены такого права.

"К последним относятся трудовые мигранты, вакцинация которых — важнейший элемент безопасности города", - приводит пояснение чиновника ТАСС.

Бумажный QR-код отныне выдают непосредственно в пунктах вакцинации.

Отметим, что без свидетельства о полученной прививке или медотвода от нее с 15 ноября петербуржцы не могут посетить различные развлекательные, культурные и спортивные заведения и учреждения. С 1 декабря QR-код или медотвод станут своего рода пропусками в заведения общепита и непродовольственные магазины. 


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