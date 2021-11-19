В Зеленогорске восстановили фонтан

В Пошехоновском сквере Зеленогорска починили и реконструировали местную достопримечательность — установленный семьдесят лет назад фонтан, передает пресс-служба "Водоканала". Таким образом, это уже двенадцатый фонтан, приведенный порядок с 2019 года по программе, инициированной губернатором Александром Бегловым.

Работы в Зеленогорске отняли ровно пять месяцев, в результате чего объект заметно преобразился: вместо одной струи вода ближайшей весной будет бить целым каскадом. Кроме того, фонтан получил новую чашу с гранитной отделкой.

На зимнее время элемент декоративного благоустройства на Приморском шоссе решили законсервировать.

фото: пресс-служба ГУП "Водоканал"