В Чувашии зарегистрировали инициативную группу, требующую провести референдум против QR-кодов

Избирком республики Чувашии принял заявку от 25 граждан, которые хотят вынести решение о введении "коронавирусных" QR-кодов на региональный референдум. Об этом пишет издание "7х7" со ссылкой на юриста Вячеслава Медведева. Отмечается, что для современной России этот случай можно назвать правовым прецедентом.

Избирком счел, что поданные заявителями бумаги во всем соответствуют нормам Конституции республики, а также федеральному и региональному законодательству о референдумах. Теперь инициативу противников QR-кодов должны будут рассмотреть на заседании чувашские депутаты.

"Референдум имеет высшую силу перед любыми нормативными актами и даже законами. Мы предлагаем способ развития ситуации не сверху, а снизу", - отметил Медведев.

Ранее местные жители обратились в суд, требуя отменить указ главы республики о введении обязательных QR-кодов для посещения публичных мест. Заседание состоится на следующей неделе.