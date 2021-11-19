ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:11

В Чувашии зарегистрировали инициативную группу, требующую провести референдум против QR-кодов

фото ЗакС политика В Чувашии зарегистрировали инициативную группу, требующую провести референдум против QR-кодов

Избирком республики Чувашии принял заявку от 25 граждан, которые хотят вынести решение о введении "коронавирусных" QR-кодов на региональный референдум. Об этом пишет издание "7х7" со ссылкой на юриста Вячеслава Медведева. Отмечается, что для современной России этот случай можно назвать правовым прецедентом.

Избирком счел, что поданные заявителями бумаги во всем соответствуют нормам Конституции республики, а также федеральному и региональному законодательству о референдумах. Теперь инициативу противников QR-кодов должны будут рассмотреть на заседании чувашские депутаты.

"Референдум имеет высшую силу перед любыми нормативными актами и даже законами. Мы предлагаем способ развития ситуации не сверху, а снизу", - отметил Медведев.

Ранее местные жители обратились в суд, требуя отменить указ главы республики о введении обязательных QR-кодов для посещения публичных мест. Заседание состоится на следующей неделе.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама