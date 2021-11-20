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Новости 10:45

Умер народный артист РФ Валерий Гаркалин

фото ЗакС политика Умер народный артист РФ Валерий Гаркалин

На 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин, о чем ТАСС сообщил ректор ГИТИСА Григорий Заславский. Ранее подхвативший коронавирус Гаркалин не смог перенести инфекцию. С момента его госпитализации в подмосковную больницу в Коммунарке прошло полтора месяца. Пациента в тяжелом состоянии подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Наиболее известную роль актер сыграл в фильме Владимира Меньшова "Ширли-Мырли", где он предстал сразу в трех лицах. К слову, Меньшов тоже ушел из жизни в 2021 году от осложнений, вызванных коронавирусом.


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