Умер народный артист РФ Валерий Гаркалин

На 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин, о чем ТАСС сообщил ректор ГИТИСА Григорий Заславский. Ранее подхвативший коронавирус Гаркалин не смог перенести инфекцию. С момента его госпитализации в подмосковную больницу в Коммунарке прошло полтора месяца. Пациента в тяжелом состоянии подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Наиболее известную роль актер сыграл в фильме Владимира Меньшова "Ширли-Мырли", где он предстал сразу в трех лицах. К слову, Меньшов тоже ушел из жизни в 2021 году от осложнений, вызванных коронавирусом.