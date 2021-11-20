В России второй день подряд держится антирекорд по суточной смертности от коронавируса: 1254 случая

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 37 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 36 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, как и накануне, скончались 1 254 человека. Сумели поправиться 36 172 пациента.

Тройка регионов - лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3 239 новых больных, в Петербурге – 2 637 (на 77 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1 885. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 4 177 человек с коронавирусом и скончались 75 (накануне – 77).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.