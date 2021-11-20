СК изучает творчество Моргенштерна на предмет склонения подростков к наркопотреблению

Следственный комитет приступил к комплексной проверке творчества рэпера Моргенштерна пишет "Коммерсант". Основанием для этого стало заявление, написанное возмутившимся россиянином в связи с клипом Pablo, где он усмотрел признаки склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Между тем адвокат автора песни Сергей Жорин утверждает, что ничего подобного в ней не содержится.

В СК обратились и другие жалобщики, требующие привлечения к ответственности продюсера и видеооператора Моргенштерна. Пока, по словам источника газеты, близкого к следствию, дело еще не возбудили. Однако если его все же заведут, то санкция обещает быть серьезной: по ч. 3 ст. 230 УК можно получить до пятнадцати лет заключения.

Отметим, что раньше Моргенштерн прямо и косвенно уже сталкивался с правоохранительной машиной из-за своих эпатажных песен и высказываний. Например, именно из-за разговора с ним оштрафовали блогера Юрия Дудя. Засудить по наркотической статье также хотят уфимский лейбл, выпустивший его песню. Наконец, в отношении лично Моргенштерна и его слов продолжается проверка на предмет "реабилитации нацизма": в недавнем интервью рэпер усомнился в необходимости помпезно праздновать День Победы каждый год.