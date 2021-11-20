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В Петербурге открыли центр сохранения культурного наследия

фото ЗакС политика В Петербурге открыли центр сохранения культурного наследия

На Захарьевской улице в центре Петербурга 20 ноября начал работу музей сохранения культурного наследия, сообщает ТАСС. Учреждению присвоили имя Бориса Пиотровского, директора Эрмитажа, приходившегося отцом нынешнему директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. На церемонии объявили, что работа будущего центра сохранения культурного наследия начинается с выставки, посвященной всей истории градозащитного движения Петербурга. Отсчет ведется от 1903 года, когда было образовано общество архитекторов-художников. Вниманию посетителей предлагаются архивные фотографии, карты, чиновничьи распоряжения, связанные с градозащитой, и даже архитектурные детали старинных домов.

"Блестящая экспозиция рассказывает о том, как мы все вместе сохранили этот город – это не так просто: на самом деле, не так много мегаполисов, которые сохранили исторический центр", - произнес на мероприятии Михаил Пиотровский.

По мысли создателей пространства, над проектом которого работали как чиновники Смольного, так и общественники, в нем должны проводиться помимо выставок просветительские мероприятия, а также общественные дискуссии на насущные градозащитные темы с участием представителей власти и бизнеса.


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