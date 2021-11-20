Петербуржцы провели акцию в защиту портрета Хармса на фасаде дома

Вечером 20 ноября в Петербурге на углу улицы Маяковской и Ковенского переулка прошла встреча в защиту портрета поэта Даниила Хармса на фасаде дома. Поддержать мурал пришли около 20 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Собравшиеся по очереди зачитывали выдержки из произведений поэта возле дома на Маяковского 11, где жил Хармс с 1925 по 1941 год.

Напомним, в конце октября Дзержинский районный суд удовлетворил иск администрации Центрального района и обязал ТСЖ "Маяковского 11" закрасить нелегальный граффити-портрет Хармса. В поддержку рисунка, который появился на фасаде здания еще в 2016 году, выступал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") и другие общественные деятели.

Губернатор Александр Беглов в ответе депутату ЗакСа Борису Вишневскому говорил, что в Смольном понимают значимость фигуры Хармса, и районная администрация готова заключить в суде мировое соглашение.







Константин Леньков