РФ и США собираются отправить совместную миссию на "русскую планету" Венеру

США решили принять участие в миссии "Венера-Д", в рамках которой на отдалённую планету будет запущена автоматическая станция. Предварительная дата старта проекта — 2029 год.

"Мы договорились с американцами о совместной миссии. Венера традиционно считалась "русской" планетой. Туда садились именно советские аппараты. Никто больше со времен Советского Союза не отправлял посадочные аппараты на эту планету с кромешным адом буквально вместо атмосферы", — цитирует заявление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина "Коммерсант".

При этом следует добавить, что в 2020 году Рогозин сообщал о сокращении сотрудничества со Штатами в рамках исследования Венеры. "Роскосмос" намеревался своими силами изучать планету. В свою очередь NASA собирается отправить в отдалённую часть Солнечной системы свои миссии — после 30 лет "простоя".