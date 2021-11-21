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Новости 10:32

РФ и США собираются отправить совместную миссию на "русскую планету" Венеру

фото ЗакС политика РФ и США собираются отправить совместную миссию на "русскую планету" Венеру

США решили принять участие в миссии "Венера-Д", в рамках которой на отдалённую планету будет запущена автоматическая станция. Предварительная дата старта проекта — 2029 год.

"Мы договорились с американцами о совместной миссии. Венера традиционно считалась "русской" планетой. Туда садились именно советские аппараты. Никто больше со времен Советского Союза не отправлял посадочные аппараты на эту планету с кромешным адом буквально вместо атмосферы", — цитирует заявление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина "Коммерсант"

При этом следует добавить, что в 2020 году Рогозин сообщал о сокращении сотрудничества со Штатами в рамках исследования Венеры. "Роскосмос" намеревался своими силами изучать планету. В свою очередь NASA собирается отправить в отдалённую часть Солнечной системы свои миссии — после 30 лет "простоя".


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