Коронавирусную статистику РФ пополнили 36 970 новых случаев

За минувшие 24 часа коронавирус был диагностирован у 36 970 россиян, проживающих в 85 регионах РФ, оповещает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При этом только у 6,7% не имелось клинических проявлений течения болезни. Всего по состоянию на 21 ноября в РФ известно о 9 331 158 случаях COVID-19 с начала пандемии.

Летальная статистика пополнилась 1252 COVID-смертями. За всё время от инфекции скончались 264 095.

Излечились при этом ещё 32 504 человека, всего — 8 024 930.

Тройка регионов, лидирующих по уровню распространения болезни, выглядит следующим образом: Москва — плюс 3438 новых случаев (всего — 1 918 633), Петербург — плюс 2496 новых случаев (всего — 771 133), Московская область — плюс 1909 случая (всего — 572 410).