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Новости 12:15

Москва и Петербург лидируют по количеству ДТП с участием электросамокатов

фото ЗакС политика Москва и Петербург лидируют по количеству ДТП с участием электросамокатов

За первые девять месяцев с начала 2021 года наибольшее количество ДТП с участием электросамокатов было зафиксировано в Москве и Петербурге, информирует ТАСС, ссылаясь на полученные от МВД данные.

Всего с начала текущего года в России зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, к которым причисляются электросамокаты. В результате аварий погибли 10 граждан, пострадали 438: из них 99 ДТП произошло в Москве (двое погибших), а 75 — в Петербурге (один погибший).

Третью и четвёртую позицию по количеству аварий заняли Краснодарский край (30) и Свердловская область (27). Смертельные ДТП (с одной жертвой) зарегистрировали в Московской, Тверской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской областях, в Татарстане и Башкирии.

В более чем половине инцидентов виновными признаны водители транспортных средств. Чаще всего ДТП случаются на выезде с прилегающей к дороге территории, на перекрёстках и пешеходных переходах.

Добавим, ранее МВД и Минтранс разработали поправки в правила дорожного движения, которые регулируют езду на электросамокатах и гироскутерах. Среди предложений ведомств — ограничить максимальную скорость 25 км/ч, а максимальный вес этих видов транспорта — 35 кг.


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