Беглов поздравил петербургских налоговиков с профессиональным праздником

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравлениями по случаю Дня работника налоговых органов РФ, который ежегодно отмечается 21 ноября. Пожелания губернатора приводит пресс-служба Смольного.

"Экономика Петербурга вышла на устойчивый рост. Свой вклад в это внесли специалисты налоговых служб. В период противоэпидемических ограничений они провели большую информационную и разъяснительную работу, мобилизовали налоговые поступления", – высказался Беглов.

Беглов напомнил, что в 2020 году только петербургские налогоплательщики пополнили бюджет страны более чем на 2 млрд рублей, из которых 1,4 млрд были администрированы региональным управлением ФНС. Темп роста налоговых поступлений составил 113,2%.

Городской глава выразил благодарность петербургским налоговикам за их труд и пожелал профессиональных успехов на выбранном поприще.