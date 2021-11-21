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Новости 12:46

Беглов поздравил петербургских налоговиков с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербургских налоговиков с профессиональным праздником

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравлениями по случаю Дня работника налоговых органов РФ, который ежегодно отмечается 21 ноября. Пожелания губернатора приводит пресс-служба Смольного.

 "Экономика Петербурга вышла на устойчивый рост. Свой вклад в это внесли специалисты налоговых служб. В период противоэпидемических ограничений они провели большую информационную и разъяснительную работу, мобилизовали налоговые поступления", – высказался Беглов.

Беглов напомнил, что в 2020 году только петербургские налогоплательщики пополнили бюджет страны более чем на 2 млрд рублей, из которых 1,4 млрд были администрированы региональным управлением ФНС. Темп роста налоговых поступлений составил 113,2%. 

Городской глава выразил благодарность петербургским налоговикам за их труд и пожелал профессиональных успехов на выбранном поприще.


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