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Новости 14:15

На фоне падения спроса РЖД отменяет ряд поездов, следующих в том числе из Петербурга

фото ЗакС политика На фоне падения спроса РЖД отменяет ряд поездов, следующих в том числе из Петербурга

Ввиду падения потребительского спроса Федеральная пассажирская компания (ФПК), являющаяся "дочкой" РЖД, отменяет и частично сокращает движение поездов по 44 пассажирским направлениям, информирует РБК.

В материале упоминаются также рейсы, следующие из Петербурга по следующим направлениям:

  • № 4/3 Москва — Петербург (фирменный поезд "Экспресс");
  • № 25/26 Петербург — Москва (фирменный поезд "Смена/А.Бетанкур — двухэтажный состав");
  • № 35/36 Петербург — Адлер (поезд "Северная Пальмира");
  • № 617/618 Вологда — Петербург (фирменный поезд "Белые ночи").

"В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности", — уточнили также в ФПК.

Несмотря на озвученные выше коррективы, добавили в пассажирской компании, на период новогодних праздников дополнительно будут запущены порядка 500 поездов, курсирующих по наиболее востребованным направлениям.


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