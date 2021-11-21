В понедельник в Петербург придёт минусовая температура, местами пройдёт снег

Заметное похолодание ожидает Петербург в понедельник, 22 ноября. Синоптики прогнозируют, что днём температура воздуха опустится до минусовых значений.

В ГУ МЧС по региону, ссылаясь на данные ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", сообщают, что в течение дня термометры будут в зависимости от района показывать -1...-3 градуса. Ночью показатели опустятся до -3...-5 градусов.

В целом понедельник выдастся облачным с прояснениями, местами возможен снег. Атмосферное давление будет повышаться.

Ночью в городе будет "орудовать" северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, днём он "успокоится" до 5-10 м/с.

Водителей предупреждают о наледи на дорогах.