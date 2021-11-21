В Сахаровском центре* в Москве проходит благотворительная ярмарка в поддержку "Мемориала"*

В воскресенье, 21 ноября, в выставочном зале Сахаровского центра* проходит благотворительная ярмарка в поддержку правозащитного центра "Мемориал"**, информирует "Эхо Москвы".

Средства, собранные на мероприятии, пойдут на оплату адвокатов граждан, которые пострадали от столкновения с силовиками, уточнила в разговоре с изданием сотрудница "Комитета против пыток"*** Юлия Фролова.

Днём ранее, 20 ноября, на столичной Пушкинской площади прошли одиночные пикеты в поддержку "Мемориала"**. На акции задержали не менее 12 человек.

Напомним, что 25 ноября в суде будет рассмотрен иск столичной прокуратуры к "Мемориалу"**. Силовое ведомство хочет закрытия организации из-за того, что та не маркирует свой контент "иноагентской" плашкой. Кроме того, правозащитников заподозрили в оправдании терроризма: по той причине, что в списке политзэков "Мемориала"** есть граждане, причастные к деятельности запрещенных движений.

*Сахаровский центр внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов

**"Мемориал" внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов

***"Комитет против пыток" внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов