Больница Святого Георгия в Петербурге возобновит приём пациентов без COVID-19 в декабре

Петербургская больница Святого Георгия начнёт принимать пациентов без COVID-19 в декабре: в медучреждении появился новый корпус-трансформер, извещает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

В лечебно-диагностическом отделении, которое рассчитано на 305 койко-мест, сейчас идёт процесс дооснащения помещений необходимым оборудованием.

Трансформирующийся корпус больницы начали возводить в феврале текущего года. Благодаря ему медучреждение сможет принимать нековидных пациентов, поскольку на данный момент оно занимается лечением граждан с COVID-19.

Добавим, новый корпус больницы состоит из модульных конструкций, которые выполнены из металлического "тёплого" профиля, заполненного утеплителем и гипсовыми стройплитами внутри. Сверху он дополнен отделкой и керамическим вентилируемым фасадом.

Новый стационар рассчитан на приём больных диабетом. В нём также предусмотрены отделения реанимации, интенсивной терапии, неврологии, терапии и хирургии, а также два приёмно-диагностических отделения.

Максимальная коечная загруженность медцентра - 381 место.