На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Парламент Чечни предложил депутатам Государственной думы изучить подготовленный ими законопроект, предполагающий введение запрета для СМИ упоминать в публикациях национальность и вероисповедание преступников. Инициатива содержится в электронной базе данных ГД.

Согласно пояснительной записке к документу, "подобная информация, как правило, порождает напряжённость в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов".

По мнению чеченских депутатов, их законопроект поможет сохранить межнациональный и межконфессиональный мир на территории России.

"Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", - указывается в записке к документу.

В РФ любое "неосторожно сказанное слово", подчёркивают чеченские парламентарии, может привести к межнациональным распрям и стать катализатором "социального взрыва".