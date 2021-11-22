В Москве депутат-единоросс устроил потасовку на встрече думского коммуниста с избирателями

Депутат Московской городской думы от "Единой России" Игорь Бускин пришёл на встречу депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова с избирателями и устроил локальный скандал. Об инциденте коммунист рассказал у себя в Telegram-канале.

Стычка парламентариев произошла в ходе встречи Парфёнова с москвичами по вопросу возведения эстакады через Ярославскую ветку РЖД в створе улиц Малыгина и Малыгинского проезда с последующим расширением этих улиц. Коммунист выступает против данной инициативы.

К неожиданности Парфёнова на встречу заявился единоросс Бускин, пришедший не один, а с "группой поддержки". По словам депутата от КПРФ, представитель ЕР в явно провокационной манере попытался сорвать мероприятие, "в грубой форме провоцируя собравшихся жителей на конфликт". Как итог, у Парфёнова оказался сломан микрофон.

Бускин, в свою очередь, освещая произошедшее, умолчал о конфликтной ситуации, которая, к слову, попала на видео.