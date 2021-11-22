ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:33

В Москве депутат-единоросс устроил потасовку на встрече думского коммуниста с избирателями

фото ЗакС политика В Москве депутат-единоросс устроил потасовку на встрече думского коммуниста с избирателями

Депутат Московской городской думы от "Единой России" Игорь Бускин пришёл на встречу депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова с избирателями и устроил локальный скандал. Об инциденте коммунист рассказал у себя в Telegram-канале.

Стычка парламентариев произошла в ходе встречи Парфёнова с москвичами по вопросу возведения эстакады через Ярославскую ветку РЖД в створе улиц Малыгина и Малыгинского проезда с последующим расширением этих улиц. Коммунист выступает против данной инициативы.

К неожиданности Парфёнова на встречу заявился единоросс Бускин, пришедший не один, а с "группой поддержки". По словам депутата от КПРФ, представитель ЕР в явно провокационной манере попытался сорвать мероприятие, "в грубой форме провоцируя собравшихся жителей на конфликт". Как итог, у Парфёнова оказался сломан микрофон.

Бускин, в свою очередь, освещая произошедшее, умолчал о конфликтной ситуации, которая, к слову, попала на видео.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама