Бывшего управляющего "БалтСтроя" приговорили к условному сроку за мошенничество при реставрации БДТ имени Товстоногова

Красногвардейский суд Петербурга приговорил бывшего управляющего компании "БалтСтрой" Александра Коченова к пяти годам условно по делу о мошенничестве при реконструкции БДТ имени Товстоногова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

АО "БалтСтрой" заключило контракт с ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" в 2011 году, и к середине 2013-го на счета фирмы перевели свыше 2,2 млрд рублей. Суд установил, что Коченов похитил около 6,5 млн рублей из этой суммы. Сообщается, что он подписывал о приемке фактически не выполненных работ по реконструкции и реставрации театра и направлял эти бумаги в дирекцию, вводя чиновников в заблуждение.

Коченов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он признал свою вину. Кроме условного срока, ему назначен испытательный срок в три года. Также суд взыскал с него сумму ущерба — почти 6,5 млн рублей.

Коченов был фигурантом "дела реставраторов", по которому проходил ряд руководящих работников министерства культуры и предпринимателей. Среди фигурантов были бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, глава "БалтСтроя" Дмитрий Сергеев и другие. Их обвиняли в хищении более 100 млн рублей при реставрации таких объектов, как Новодевичий монастырь, музей космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченский монастырь и другие.