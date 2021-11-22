Комиссия ЗакСа одобрила 10 кандидатов в омбудсмены

Постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания 22 ноября рассмотрела кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Всего в срок документы подали 10 человек. Еще один пожелавший стать омбудсменом опоздал с подачей бумаг, сообщил на заседании комиссии ее руководитель Константин Чебыкин.

В аппарате комиссии ЗАКС.Ру сообщили, что пропустил срок подачи документов Леонтьев Михаил Леонидович. Он направил письмо о желании выдвинуться в уполномоченные по правам человека в срок, но документы предоставил больше чем через неделю, уточнили в аппарате. Там же добавили, что бумаги были направлены не в полном объеме и оформлены недолжным образом. Согласно данным "Спарк-Интерфакс", полный тезка Леонтьева – президент петербургской общественной организации по защите прав инвалидов "Опора в жизни".

На заседании комиссии Чебыкин сообщил, что остальные 10 человек подали документы в срок. По его словам, к бумагам части кандидатов есть замечания, но в целом все в норме. На совещании депутаты задавали вопросы части присутствовавших претендентов на должность омбудсмена. Больше всего вопросов возникло к Ольге Штанниковой, которая сейчас руководит аппаратом уполномоченного.

В частности, депутат от "Единой России" Алексей Цивилев напомнил ей, что около пяти лет назад обращался к омбудсмену по вопросу предоставления бездомным бесплатного доступа в общественные туалеты и получил ответ, что вопрос требует всестороннего рассмотрения. Парламентарий поинтересовался у Штанниковой, как она сейчас относится к проблеме. Она отметила, что ее в омбудсмены выдвинула как раз организация по помощи бездомным "Ночлежка".

- Безусловно, я выступаю за то, чтобы этим людям была предоставлена возможность посещать общественные туалеты. Почему вам такой ответ был направлен... Я полагаю, что это требует финансовых затрат. <...> Может, это нужно было обсудить с депутатами, - ответила глава аппарата омбудсмена.

Она предложила вернуться к обсуждению вопроса после выборов уполномоченного. Депутат от ЛДПР Андрей Малков, ранее работавший руководителем аппарата Общественной палаты Петербурга, отметил, что при формировании нового состава ОП аппарат омбудсмена предоставлял свои списки. В них были люди из организаций, которые сейчас признаны иностранными агентами, заявил Малков. Депутат поинтересовался у Штанниковой, сотрудничает ли она до сих пор с иноагентами.

- Да, мы продолжаем сотрудничать с этими организациями, потому что по закону они являются такими же организациями, только имеют этот статус, - ответила глава аппарата уполномоченного.

К остальным кандидатам у депутатов были только формальные уточняющие вопросы. В частности, у Александра Бойченко парламентарии поинтересовались, как он зарабатывает себе на жизнь. Кандидат ответил, что руководит строительной компанией. А у своего бывшего коллеги Евгения Никольского депутаты спросили, почему он не указал все организации, которые поддержали его выдвижение в омбудсмены. Он ответил, что и так написал достаточно субъектов выдвижения и не посчитал нужным расширять этот перечень.

Депутаты ЗакСа должны выбрать нового уполномоченного по правам человека в Петербурге на заседании 1 декабря. Подробнее обо всех кандидатах – в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова