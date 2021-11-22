Минимум с октября: в России выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлен 35 681 новый случай заражения коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это наименьшее значение с 24 октября.

За все время эпидемии в России зафиксировано 9 366 839 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 265 336 россиян. За прошедшие сутки зарегистрирован 1 241 летальный исход.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией остается неизменной. На первом месте Москва, там заболели еще 2 786 человек. На втором — Петербург, плюс 2 215 случаев заражения. На третьем месте Подмосковье, где коронавирусом заразились еще 1 784 человека.