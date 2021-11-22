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Новости 12:19

Путин подписал закон, позволяющий удаленно устраиваться на работу

фото ЗакС политика Путин подписал закон, позволяющий удаленно устраиваться на работу

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовые договоры дистанционно, документ опубликован на портале правовой информации.

Этот закон регулирует электронный документооборот в трудовых отношениях. Теперь работодатели смогут подписывать с кандидатами на должность трудовые договоры удаленно, хранить связанные с оформлением документы без дублирования на бумаге. Кандидаты смогут удаленно проходить собеседования с работодателями в других регионах.

При создании электронных документов будут применяться единые требования к их форме, которые устанавливаются на федеральном уровне. Работодатели могут использовать платформу "Работа в России" или свои информационные системы, позволяющие подписывать электронные документы с помощью электронной подписи и хранить их. Работодатель обязан уведомить сотрудников о переходе на электронный кадровый документооборот, и те имеют право отказаться от него.

В пояснительной записке указывалось, что закон призван ускорить оформление трудовых отношений и позволить работникам оперативно получать те госуслуги, где требуется предоставление данных от работодателей.


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