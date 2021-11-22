Путин подписал закон, позволяющий удаленно устраиваться на работу

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовые договоры дистанционно, документ опубликован на портале правовой информации.

Этот закон регулирует электронный документооборот в трудовых отношениях. Теперь работодатели смогут подписывать с кандидатами на должность трудовые договоры удаленно, хранить связанные с оформлением документы без дублирования на бумаге. Кандидаты смогут удаленно проходить собеседования с работодателями в других регионах.

При создании электронных документов будут применяться единые требования к их форме, которые устанавливаются на федеральном уровне. Работодатели могут использовать платформу "Работа в России" или свои информационные системы, позволяющие подписывать электронные документы с помощью электронной подписи и хранить их. Работодатель обязан уведомить сотрудников о переходе на электронный кадровый документооборот, и те имеют право отказаться от него.

В пояснительной записке указывалось, что закон призван ускорить оформление трудовых отношений и позволить работникам оперативно получать те госуслуги, где требуется предоставление данных от работодателей.