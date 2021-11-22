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Новости 12:40

Петербуржцы жалуются на невозможность записаться ко врачу через службу "122"

фото ЗакС политика Петербуржцы жалуются на невозможность записаться ко врачу через службу "122"

В понедельник, 22 ноября, петербуржцы столкнулись с невозможностью записаться на приём ко врачу через справочную службу "122".

"Уважаемые горожане, 22 ноября в работе Службы 122 наблюдаются сбои. Технические специалисты разбираются в причинах аварии, сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за неудобства", — информирует пресс-служба сервиса в своём сообществе "ВКонтакте".

В комментариях к посту жители Северной столицы жалуются, что к специалистам невозможно записаться в том числе через поликлиники — причём, как ко взрослым врачам, так и детским.

Сервис зависает на вопросе о дате рождения больного, добавили также некоторые комментаторы.


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