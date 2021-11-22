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Новости 13:35

Милонов обвинил ЕС в эскалации ситуации на белорусско-польской границе

фото ЗакС политика Милонов обвинил ЕС в эскалации ситуации на белорусско-польской границе

Представляющий Петербург в Государственной думе депутат Виталий Милонов приехал на белорусско-польскую границу с тем, чтобы лично ознакомиться с тем, в каких условиях там живут застрявшие между двух миров мигранты.

"Мы собрали кое-что, сегодня передадим, потому что видели совсем маленьких детишек, которым нужна помощь. И готовы тоже принимать участие максимально вместе с белорусскими друзьями, обсуждать, как можем сделать жизнь этих людей, которые здесь оказались не по нашей воле, не по нашему приглашению, легче", - приводит заявление Милонова РИА "Новости".

В эскалации приграничной ситуации виноват Евросоюз, уверен думский парламентарий.

"Они их пригласили, и перед носом у людей с детьми захлопнули дверь", - полагает депутат.

Напомним, на протяжении последних нескольких недели на границе Польши и Белоруссии живут тысячи мигрантов, рассчитывающих пересечь границу и попасть в ЕС. Польские власти стянули военных и пресекают любые попытки проникнуть на территорию страны, обвиняя Александра Лукашенко в создании кризисной ситуации. Последний в свою очередь все претензии опровергает.


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