Рашкин признал себя "морально виновным" в убийстве лося на охоте

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сказал, что считает себя "морально виновным" в ситуации с убитым лосем, которого нашли в его багажнике, передает ТАСС.

На заседании комиссии Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября будет рассмотрено представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина неприкосновенности из-за этого инцидента. Рашкин рассказал журналистам, что пригласившие его знакомые заверили, что у них есть "разрешительные документы".

"Более того, раньше проблем с этим не возникало. "Я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем в общем-то сегодня раскаиваюсь", - сказал Рашкин.

По его словам, согласно представлению, сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Депутаты могут рассмотреть вопрос о лишении Рашкина неприкосновенности на заседании 25 ноября.

Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале признался, что убил лося в Саратовской области. Он говорил, что его пригласили на охоту друзья, и он спутал лося с кабаном.

Транспортная полиция остановила Рашкина с разделанной тушей лося в багажнике 29 октября. Позже в лесу нашли оружие с документами на имя депутата. Рашкин сразу после инцидента утверждал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное на дороге.