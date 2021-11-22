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В Рыбном союзе объяснили рекордное подорожание красной икры в России действиями трейдеров

фото ЗакС политика В Рыбном союзе объяснили рекордное подорожание красной икры в России действиями трейдеров

Глава Рыбного союза Александр Панин заявил, что рост цен на красную икру в России в 2021 году связан с высокими оптовыми ценами трейдеров, передает РБК.

Цены на икру выросли до рекордных значений: в октябре 2021 года они впервые превысили пять тысяч рублей за килограмм. Это на 30% больше, чем годом ранее. Таким образом, за последние 20 лет икра подорожала более чем в семь раз: в октябре 2000 года килограмм продукта стоил 675,2 рублей.

По словам Панина, основные трейдеры, представляющие интересы заводов в Москве и продающие икру объемами от тысячи тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, установили высокие оптовые цены и удерживают их. Глава Рыбного союза считает, что трейдеры воспользовались дефицитом качественной икры, логистическим кризисом и высокими ценами на экспорт: к примеру, закупочные цены на замороженный ястык в Японии, Корее и Китае достигали 35-37 долларов за килограмм икры горбуши. 

Это усугубляется тем, что менеджеры по продажам компаний-трейдеров педалируют информацию о дефиците качественного товара, и это создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне- и мелкооптовых покупателей", отметил Панин. К тому же цены на икру, напомнил он, растут перед Новым годом из-за традиционно высокого спроса.

 


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