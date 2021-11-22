ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:17

С 1 декабря платная парковка в центре Петербурга будет стоить 100 рублей в час

фото ЗакС политика С 1 декабря платная парковка в центре Петербурга будет стоить 100 рублей в час

Начиная с 1 декабря стоимость платной парковки в центре Петербурга будет составлять 100 рублей в час, известил руководитель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Тариф обусловлен спросом на стояночные места, которые на данный момент загружены почти на 100%.

Отмечается, что для петербуржцев, проживающих в платной зоне, тариф не изменится и составит 1800 рублей (категория И) в год. Для категории А он будет составлять 900 рублей, а для С - 3600 рублей.

"Цель создания платной парковки - снизить трафик в центре города и обеспечить свободные места для размещения транспортных средств. И в данном случае цена за парковку выступает в роли регулятора наличия свободных мест", - приводит комментарий Полякова "Деловой Петербург".

Право на бесплатную стоянку на платных парковочных местах имеют ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; многодетные семьи; владельцы электрокаров.

Не менее 10% парковочных мест выделены для ТС инвалидов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама