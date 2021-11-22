С 1 декабря платная парковка в центре Петербурга будет стоить 100 рублей в час

Начиная с 1 декабря стоимость платной парковки в центре Петербурга будет составлять 100 рублей в час, известил руководитель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Тариф обусловлен спросом на стояночные места, которые на данный момент загружены почти на 100%.

Отмечается, что для петербуржцев, проживающих в платной зоне, тариф не изменится и составит 1800 рублей (категория И) в год. Для категории А он будет составлять 900 рублей, а для С - 3600 рублей.

"Цель создания платной парковки - снизить трафик в центре города и обеспечить свободные места для размещения транспортных средств. И в данном случае цена за парковку выступает в роли регулятора наличия свободных мест", - приводит комментарий Полякова "Деловой Петербург".

Право на бесплатную стоянку на платных парковочных местах имеют ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; многодетные семьи; владельцы электрокаров.

Не менее 10% парковочных мест выделены для ТС инвалидов.