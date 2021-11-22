Ленобласть компенсирует медикам аренду жилья до 15 тысяч рублей в месяц

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал закон, согласно которому власти региона будут компенсировать медработникам траты на аренду жилья, сообщили в областном правительстве.

Поправки внесены в закон "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области". Согласно ему, из бюджета региона будут компенсировать медикам арендную плату до 15 тысяч рублей в месяц. Если стоимость аренды превышает эту сумму, доплачивать разницу медработник будет самостоятельно.

Глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин заявил, что эта мера может стать хорошей поддержкой для медиков.

"Мера позволит обеспечить качество и доступность медицинской помощи в регионе. Ведь за счет этого значительно расширяются наши возможности: мы сможем поддержать медицинского работника в любом населенном пункте, пригласить на работу туда, где есть потребность", - сказал чиновник.

До конца 2021 года в районных больницах Ленобласти создадут комиссии, которые рассмотрят заявки от сотрудников на выплату, дадут рекомендации главврачам, после чего сформируются списки.