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Новости 18:59

Обвиняемого в превышении полномочий экс-замдиректора ФСИН Максименко оставили в СИЗО еще на три месяца

фото ЗакС политика Обвиняемого в превышении полномочий экс-замдиректора ФСИН Максименко оставили в СИЗО еще на три месяца

Мосгорсуд оставил бывшего замглаву ФСИН Валерия Максименко под арестом еще на три месяца по делу о злоупотреблении полномочиями и получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Кадрию Хамзину.

По словам Хамзиной, за год нахождения Максименко в СИЗО следователи провели лишь две очные ставки с его участием, а сейчас утверждают, что нужно провести еще очные ставки и экспертизы. Она сообщила, что Максименко до сих пор не получает пенсию, также ему не выдали еще всех вещей, которые передали родственники.

Максименко арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт нескольких объектов ФСИН. Подрядчик не справился с заданием, федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей, а ущерб от действий Максименко оценили в более чем 189 млн рублей. Дело о взятке на Максименко завели в июле.

Максименко покинул пост замдиректора ФСИН в марте 2020 года. Его отставку связывали с приходом нового директора Александра Калашникова.


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