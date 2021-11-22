В администрации Калининского района уточнили, сколько будут платить "снежным помощникам"

За участие в экспериментальной программе по привлечению петербуржцев к уборке снега в Калининском районе, о которой городские власти объявили в пятницу 19 ноября, будут платить 150 рублей в час, сообщили ЗАКС.Ру в администрации Калининского района.

Трудовые отношения с жителями города будут заключать через Жилкомсервис № 1 — одну из крупнейших обслуживающих организаций в районе.

- Пилотный проект осуществляется на базе Жилкомсервиса № 1, который у нас обслуживает 25 гектаров территории: 19 кварталов, или 352 двора. Жители, которые хотят заработать быстрые деньги — они собираются сейчас в определенный агрегатор. На прошлой неделе было принято решение [о запуске программы], и за это время в жилкомсервис позвонили 8 человек, - рассказали в районной администрации.

Всего к работам планируют привлечь около 100 человек. Их будут вызывать на работу в случае "залповых снегопадов". О грядущих осадках будут предупреждать в МЧС. Добровольцы будут задействованы только при уборке внутридворовых территории. К опасной работе на кровлях домов их привлекать не будут.

- На кровли пустить людей без лицензии мы не можем, а убрать снег во дворе — это вполне решаемая задача для тех, кто умеет держать лопату, - сообщили в администрации.

Сам порядок найма на работу и механизм оплаты труда еще обсуждается. Готового решения пока нет, рассказали в администрации.

О решении Смольного подключить к уборке снега петербуржцев стало известно 19 ноября. Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявлял, что желающие смогут заработать около тысячи рублей в день, а рассчитываться с участниками "дворник-шеринга" будут по формуле "утром работа — вечером деньги".

Константин Леньков