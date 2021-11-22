Google, Twitter, Telegram и другие: Роскомнадзор создал реестр исполнителей закона об открытии представительств соцсетей в России

Роскомнадзор на своем сайте опубликовал перечень иностранных компаний, которые с начала 2022 года обязаны иметь представительства в России.

В перечень включены 13 компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами. В их число попали: Google, Apple, Meta Platforms (юрлицо Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest и Twitch.

В РКН напомнили, что по закону "о приземлении" компаний эти юрлица также должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Также они "обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство", подчеркнули в регуляторе.