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Новости 20:23

Треть проверенных чиновниками баров в Петербурге попалась на нарушении антиковидных ограничений

фото ЗакС политика Треть проверенных чиновниками баров в Петербурге попалась на нарушении антиковидных ограничений

Сотрудники комитетов по контролю за имуществом и промышленной политики вместе с полицейскими ежедневно ходят по магазинам и ресторанам, проверяя, как те выполняют антиковидные ограничения, сообщили в Смольном.

Вечером и ночью проверяющие прошлись по более чем 30 барам и клубам в Центральном, Московском и Василеостровском районах. 11 из них игнорировали запреты и принимали посетителей после 23:00 на Литейном, Московском и Лиговском проспектах, улицах Ломоносова, Рубинштейна, Беринга, Жуковского, на Разъезжей и Стремянной улицах. Среди них были и "рецидивисты", которых уже не раз ловили на нарушении ограничений. Чиновники возбудили административные производства в отношении нарушителей.

С 15 по 21 ноября чиновники проверили 69 магазинов, 15 заведений общепита и 18 организаций сферы услуг в разных районах Петербурга. В девяти точках выявили нарушения: отсутствовали QR-коды или средства индивидуальной защиты у сотрудников, не было журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции. 


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