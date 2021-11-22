Центр имени Гамалеи готов подать документы на исследование детской вакцины от коронавируса

Центр имени Гамалеи готов подать документы на исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях в возрасте от 6 до 11 лет, заявил глава центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"[Одобрение Минздравом вакцины для подростков от 12 до 17 лет] позволит нам подать следующий готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата "Спутника V", разведенного в определенное количество раз, для исследования на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет", - приводит слова Гинцбурга "Интерфакс".

По его словам, когда институт получит одобрение на исследования, проведенные для группы подростков, то вакцину разрешат использовать в гражданском обороте "с полного согласия не только ребенка, но и его родителей".

В конце октября мэрия Москвы заявила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков "Гам-Ковид-Вак-М". По их данным, препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов. Третий этап клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" стартовал 11 ноября.