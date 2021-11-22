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Центр имени Гамалеи готов подать документы на исследование детской вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика Центр имени Гамалеи готов подать документы на исследование детской вакцины от коронавируса

Центр имени Гамалеи готов подать документы на исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях в возрасте от 6 до 11 лет, заявил глава центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"[Одобрение Минздравом вакцины для подростков от 12 до 17 лет] позволит нам подать следующий готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата "Спутника V", разведенного в определенное количество раз, для исследования на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет", - приводит слова Гинцбурга "Интерфакс".

По его словам, когда институт получит одобрение на исследования, проведенные для группы подростков, то вакцину разрешат использовать в гражданском обороте "с полного согласия не только ребенка, но и его родителей".

В конце октября мэрия Москвы заявила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков "Гам-Ковид-Вак-М". По их данным, препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов. Третий этап клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" стартовал 11 ноября.

 


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