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Новости 9:27

"Коммерсантъ": Московское отделение "Яблока" лишило партбилетов 488 человек

фото ЗакС политика "Коммерсантъ": Московское отделение "Яблока" лишило партбилетов 488 человек

Бюро московского отделения "Яблока" утвердило результаты перерегистрации членов партии, по итогам которой 488 членов сняли с учета и лишили партбилетов, пишет "Коммерсантъ".

"Яблоко" задумало перерегистрацию членов, чтобы "очистить" партию от случайных людей, "мертвых душ" и тех, кто не разделяет ценности партии, нарушает устав и наносит партии политический ущерб. Ранее руководство партии заявляло, что речь идет в первую очередь о сторонниках Максима Каца, исключенного из "Яблока" в 2020 году за "попытки рейдерского захвата" партии и нанесенный ей политический ущерб. Не прошедшие регистрацию останутся членами партии, но не смогут влиять на принятие решений и участвовать в выборах партийного руководства.

По словам источника, по 18 членам были споры, снимать с регистрации или нет. Например, это коснулось главы московского округа Гагаринский Елены Русаковой. Депутат Раменок Максим Гонгальский сообщил, что списка исключенных не видел никто, кроме членов бюро, а ему отказались выслать решение, позвав для ознакомления с документами в офис партии.

Зампред "Яблока" Иван Большаков отметил, что из партии формально никого не исключали.

"Федеральное бюро в пятницу приняло решение, что помимо перерегистрации должна пройти сверка тех, кто потерял связь с партией, чтобы избавиться от "мертвых душ": люди должны подтвердить членство, а не только регистрацию. Те, кто этого не сделал, признаны выбывшими из партии. Подчеркну, что это те, кто не вышел на связь, не подтвердил членство и не написал заявление, что даже незарегистрированным членом партии хочет оставаться", - сказал Большаков.

 

фото: yabloko.ru


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