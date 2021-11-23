Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на пять рублей с января 2022 года

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в 2022 году вырастет на пять рублей, сообщили в комитете по транспорту.

Тарифы изменятся с 1 января 2022 года. Разовые поездки, которые комитет называет "гостевыми" и "предусмотренными для туристов и гостей города", будут стоить 65 рублей в метро и 60 - в наземном транспорте.

Увеличится стоимость проезда и по электронному билету "Подорожник" - на четыре рубля, до 45 рублей для метро и до 40 - наземного транспорта. Также 1 апреля 2022 года комитет планирует ввести на "Подорожнике" тариф "60 минут", по которому в течение часа стоимость первой поездки на наземном транспорте составит 40 рублей, второй - 10 рублей, а третья и последующие будут бесплатными.

По банковской карте платежной системы "МИР" стоимость поездки увеличится на пару рублей: 46 рублей за проезд в метро по карте и 41 - при оплате приложением MIR Pay. По Единой карте Петербуржца проезд подешевеет и составит 35 рублей при оплате в турникете и 31 - через электронный кошелек.

Кроме того, с 1 апреля власти планируют отменить участковый и километровый тариф и установить единый городской: 60 рублей за разовую поездку и 40 - по "Подорожнику".